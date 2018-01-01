الفيولا لمصالحة الأنصار والإنتر لرد الإعتبار

تعود اليوم الجمعة عجلة الدوري الإيطالي للدوران, عندما يستقبل نادي فيورنتينا نظيره الإنتر, لرسم الجولة العشرين من "الكالتشيو".

حيث يسعى أصحاب الأرض إلى الإطاحة بالإنتر ومصالحة الأنصار والعودة إل سكة الإنتصارات, وهذا بعد التعثر الأخير الذي سجله "الفيولا" على ملعبه أمام ميلان, والإقتراب أكثر من المراتب الخمس الأولى, حيث يتواجد في الصف الثامن برصيد 27 نقطة.

أما الإنتر يأمل إلى تضميد جراحه والعودة بنتيجة إيجابية من فلورنسا وإيقاف نزيف النقاط, خاصة وأن "النيراتزوري" لم يتذوق طعم الفوز في آخر أربع مباريات الأخيرة, كما يهدف إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث.