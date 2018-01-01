ديربي الميرسيسايد.. مواجهة الإخوة الأعداء

يلتقي الجاران نادي ليفربول ونادي إيفرتون الإنجليزيين، اليوم الجمعة، في إطار الدور الـ32 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتعتبر هذه المواجهة من بين المواجهة الكلاسيكية المنتظرة في إنجلترا خاصة والعالم كافة.

ويجمع اللقاء المسمى بديربي الميرسيسايد بين جارين لدودين لا يفصل بين ملعبيهما سوى 1200 متر، ليعتبر بين أقصر الإنتقالات في ديربيات الكرة العالمية.

ويعيشر "الريدز" فترة من التألق والبريق بفضل تألق النجم المصري محمد صلاح، والبرازلي فيليب كوتينيو، والسينغالي ساديو ماني.

غير أنّ صلاح وماني سيغيبان عن المقابلة بسبب حضورهما لحفل توزيع جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أين توّج المصري بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

في حين يُعاني الجار الأزرق مؤخرًا من تراجع نتائجه في الآونة الأخير خاصة بعد الإقصاء في الدوري الأوروبي.

لذا ستشدد المنافسة بين فريق يريد التأكيد وآخر يريد التدارك.