مورينيو يخسر صفقة مجانية

خسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو، صفقة مجانية كان يرتقبها في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، إنّ الألماني إيمري تشان لاعب ليفربول، لا يرغب في تجديد عقده مع "الريدز"، ما يعني رحيله مجانًا الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت تشان بالإنتقال لبعض الأندية الأوروبية على رأسها المنافس المحلي، مانشستر يونايتد، لكن الصحيفة أكدت أنّ اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، إختار الإنضمام لنادي جوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أنّه هناك محادثات إيجابية قد جرت الليلة الماضية بين ممثلي اللاعب وإدارة "السيدة العجوز"، مشيرة إلى أنّه من المتوقع حسم الصفقة قريبًا، وسيتم التوقيع في أقرب وقت بمجرد الإتفاق على كل التفاصيل.