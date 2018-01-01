05 جانفي 2018 1 0 عبد الغني عليوة
كيبا يجتاز الفحص الطبي في مدريد كيبا يجتاز الفحص الطبي في مدريد
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كيبا يجتاز الفحص الطبي في مدريد

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إجتاز حارس أتليتيك بيلباو أريزبالاغا كيبا الفحص الطبي في العاصمة الإسبانية مدريد.

 وهذا تحسبا لإنتقاله إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث كسر "النادي الملكي" الشرط الجزائي للاعب والذي يقدر بـ 20 مليون أورو، رغم  أن عقده مع بيلباو ينتهي إلى غاية الصيف القادم، وهذا بعدما رفض "الروخي بلانكو" التفاوض مع نادي العاصمة الإسبانية.

وكشفت صحيفة "ماركا" المقربة من "الميرنغي" بأن الحارس سيبقى بعيدا عن المنافسة حتى يتعافى كليا من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الساق.

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