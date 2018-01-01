كيليني مع اليوفي حتى الإعتزال

توصل نادي جوفتوس الإيطالي إلى إتفاق مع نجمه من أجل البقاء في نادي حتى جوان 2020، حسب تقارير إعلامية إيطالية.

وأكدت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن البيانكونيري حسم تمديد عقد مدافعه، جورجيو كيليني، الذي سينتهي في جوان 2018.

وسيحصل كيليني على عقد جديد، يربطه بـ "السيدة العجوز"، حتى عام 2020، أي عندما يبلغ عامه السادس والثلاثين، وحينها سيكون عليه، أن يُنهي مسيرته المهنية داخل النادي، وفقًا للصحيفة.

ومن المقرر الإعلان عن تمديد عقد كيليني، بصفة رسمية، خلال الأيام القليلة المُقبلة.