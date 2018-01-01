هذا هو البديل في حال رحيل كونتي

شجع البرازيلي باولينيو نجم نادي برشلونة مواطنه فليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي على الإنضمام إلى النادي الكتالوني. وصرّح باولينيو، في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" إقرأ التفاصيل يتصارع ناديي جوفتوس ونابولي الإيطاليين على صفقتين جديدتين في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة. وقالت صحيفة "كوريري دي بولونيا"، إنّ إدارة نادي جوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري يتابعان إقرأ التفاصيل

ماكيليلي يريد صفقات من البي.أس.جي ! يُفكر كلود ماكيليلي، أسطورة الكرة الفرنسية، في ضم لاعبين من نادي باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة. ويعمل كلود ماكيليلي، مديرًا فنيًا لنادي يوبين البلجيكي منذ