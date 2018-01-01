05 جانفي 2018 1 0 عبد الغني عليوة
هذا هو البديل في حال رحيل كونتي هذا هو البديل في حال رحيل كونتي
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هذا هو البديل في حال رحيل كونتي

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بدأت تحوم إشاعات حول إقتراب رحيل مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي, وهذا ماتطلب البحث عن بديل في حال تأكد ذالك. 

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية, فإن المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني يتواجد, ضمن حسابات, رومان أبراموفيتش, لتعويض الإيطالي كونتي, إذا قرر الأخير الرحيل عن "البلوز".

ووفقا لذات المصدر فإن إدارة النادي الأزرق ليست مستعدة لإقالة مديرها الفني, ولكن قد يحدث ذلك نظرا للبداية السيئة التي حققها "البلوز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

للإشارة فإن ديغو سميوني يتواجد مع نادي أتليتيكو مدريد الإسباني للموسم السابع على التوالي, حققه معه لقب الليغا سنة 2014, كما خسر مرتين نهائي دوري ابطال أوروبا ضد غريمه ريال مدريد. 

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