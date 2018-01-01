كانافارو متمسك بأمل ضم نجم روما

أبدى نادي غوانزو إيفرجراند الصيني، الذي يدربه مدافع المنتخب الإيطالي السابق، فابيو كانافارو، إهتمامه بضم نجم روما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية..

وحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإنّه هناك احتمال ضئيل، بأن يبيع روما لاعب وسطه، الدولي البلجيكي راجا ناينغولان، إلى الفريق الصيني، والمستعد لدفع 40 مليون أورو، حيث ما زال لدى غوانزو، مكانًا فارغًا في القائمة، لضم لاعب أجنبي.

لكن الصحيفة تعتقد أن ناينغولان نفسه، لا يريد الإنتقال إلى الصين، علمًا بأنّه رفض عروضًا من تشيلسي ويوفنتوس، في السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ إدارة روما تريد مبلغًا أكبر، للتخلي عن أحد نجوم الفريق، وبالتالي فإنّ النادي الصيني، سيضطر إلى تقديم عرض بـ50 مليون أورو، على الأقل، إذا أراد ضم صاحب الـ29 عامًا.