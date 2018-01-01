توتنهام يتعثر على أرضه

سقط نادي توتنهام في فخ التعادل عندما استضاف فريق واست هام، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تعرف المباراة أي جديد يذكر في شوطها الأول، وفي النصف الثاني من اللقاء، كان الضيوف السباقين في التهديف عن طريق بيدرو أوبيانغ في الدقيقة الـ 70 من المواجهة، وقبل ستة دقائق من نهاية الوقت الرسمي تمكن "السبيرز" من تعديل النتيجة عبر المهاجم صونغ هويونغ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وبهذا التعثر ضيع توتنهام فرصة الإقتراب من الرباعي الأول في سلم ترتيب "البريميرليغ"، ليبقى في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، في حين قفز "المطارق" إلى الرتبة الـ 15، بـ 22 نقطة.