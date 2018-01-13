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02 جانفي 2018 1 0 خالد
الريال والبياسجي يكتسحان تشكيلة العام
سيطر ناديا ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، على التشكيلة المثالية لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وتواجد في التشكيلة 4 لاعبين من النادي الملكي هم كريستيانو رونالدو، مارسيلو، سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، فيما احتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني بـ3 لاعبين هم نيمار المنضم من برشلونة الإسباني في الصيف، داني ألفيس وإدينسون كافاني.
وجاءت تشكيلة ليكيب المثالية لعام 2017 كالتالي:
جيانلويجي بوفون (جوفنتوس)، داني ألفيس (جوفنتوس - باريس سان جيرمان)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، ماتس هوميلز (بايرن ميونخ)، مارسيلو (ريال مدريد)، نغولو كانتي (تشيلسي)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار (برشلونة - باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، إدينسون كافاني (سان جيرمان).
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