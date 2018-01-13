رونالدو يستعرض ألقابه الفردية في ماديرا

استغل البرتغالي كريستيانو رونالدو عطلة أعياد السنة الميلادية للسفر إلى مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية للاحتفال رفقة عائلته بالأعياد.

واصطحب كريستيانو معه كل الألقاب الفردية التي توج بها في مسيرته الكروية من بينها الكرات الذهبية الخمسة التي نالها منذ بداية مسيرته الكروية , بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب أفضل لاعب في أوروبا, وكذلك الأحذية الذهبية الأربعة التي نالها وغيرها من الألقاب , وقام بنشرها أمامه والتقاط صورة جميلة إلى جانبها ومدينة ماديرا تظهر من خلفه, كما أرفق الصورة بتعليق كتب فيه: «عندما كنت أتجول وألعب في شوارع ماديرا كنت أحلم ببلوغ القمة , ولكنني لم أتوقع أبدا أنني سألتقط صورة مماثلة مع كل هذه الألقاب , لذلك أستغل هذه الفرصة لأحيي كل عائلتي وأصدقائي وزملائي وكل المدربين ا لذ ين أشرفوا عليا طيلة مسيرتي مع الأندية والمنتخب ", وأضاف:« كما أحيي جميع الأنصار وأخبرهم أن هذه الألقاب هي ألقابهم أيضا ».