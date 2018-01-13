نابولي يبحث عن اقتطاع تأشيرة نصف نهائي الكأس

يستقبل نابولي الإيطالي سهرة اليوم نادي أتلانتا لحساب المباراة الثالثة من ربع نهائي كأس إيطاليا بداية من الساعة التاسعة إلا ربع بالتوقيت المحلي.

ويسعى أبناء الجنوب لإقتطاع التأشيرة الثالثة في الدور نصف النهائي والإلتحاق بناديي لازيو وميلان اللذان سيتواجهان في المربع الذهبي الأول, فيما يخوض نادي السيدة العجوز جوفنتوس المباراة الأخيرة من هذا الدور غدا عندما يستقبل جاره تورينو في داربي المدينة, ويبحث زملاء الدولي الجزائري آدم وناس عن تحقيق الفوز سهرة اليوم للتقدم إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المنافسة, ول لا التتويج بثنائية الدوري والكأس في نهاية الموسم الحالي, ومن المتوقع أن يشارك وناس في هذه المباراة أساسيا حسب ما توقعت به الصحافة الإيطالية بما أن ساري يسعى لإراحة الأساسيين تحسبا لمبار اة الدوري التي سيواجهون فيها نفس الفريق يوم الأحد المقبل على أرضية ميدان أتلانتا.