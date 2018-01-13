بوفون يدعو دوناروما للإنتقال إلى اليوفي

نصح أسطورة حراسة المرمى، جيانلويجي بوفون نجم نادي جوفنتوس الإيطالي، مواطنه جيانلويجي دوناروما حارس نادي ميلان بإختيار ألوان "السيدة العجوز" إذا ما قرر الحاس الشاب الرحيل عن فريقه.

ونقلت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، مقابلة خاصة مع بوفون وكتبت في عنوان لها: "جيجي يدعو جيجيو (دوناروما): نصيحتي له؟ أنا لا أعيش وضعيته، ولكن هناك شيء واحد واضح: إذا ذهب لجوفنتوس فلن يكون مخطئًا أبدًا".

وأكد الحارس الأسطورة، مجددًا، أنّه إذا فاز اليوفي بدوري أبطال أوروبا، فسوف يستمر لموسم آخر، لأجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويعيش الحارس الإيطالي الشاب "جيجيو" فترة حافلة بالأحداث، لعل أبرزها لافتات الجماهير ضده، وعدم مشاركته في الديربي أمام إنتر ميلان في كأس إيطاليا، كما أنّه خاض المباراة رقم 100 بقميص ميلان أمام فيورنتينا، ما يجعل مستقبله مع ميلان غامضًا.