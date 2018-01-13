02 جانفي 2018 1 0 مصطفى بن سرياح
فالنسيا يحاول ضم نجم برشلونة الشاب مجددا فالنسيا يحاول ضم نجم برشلونة الشاب مجددا
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فالنسيا يحاول ضم نجم برشلونة الشاب مجددا

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  كشفت صحيفة "سوبر ديبورتي" الاسبانية والمقربة من نادي فالنسيا أن نادي الخفافيش أبدى رغبته في التعاقد مجددا مع خريج مدرسة "لاماسيا" رافينيا ألكنتارا خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وهم الذين حاولوا ضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي دون جدوى, بسبب تمسك فالفيردي حينها بخدماته, لكن الإصابات المتكررة للاعب دفعت النادي الكتالوني للتفكير في إعارته لفريق آخر من أجل الحصول على فرص لعب أوفر, وهو ما حرك رغبة إدارة فالنسيا للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي بعد عودته مؤخرا من الإصابة, في إنتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من الميركاتو.

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