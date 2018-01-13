يبدو أن سنة 2017 كانت فأل خير على النجم البرازيلي نايمار داسيلفا, فبعدما أصبح أغلى لاعب في العالم بصفقة قياسية بلغت 222 مليون أورو, ها هو نايمار يتوج بلقب فردي جديد في إنتظار حصوله على لقب الكرة الذهبية العالمية.

حيث نال مهاجم باريس سان جرمان على لقب "السامبا دور" الذي يمنح لأفضل لاعب برازيلي ينشط في أوروبا للمرة الثالثة على التوالي, وذلك بنسبة 27,7 متفوقا على مواطنه كوتينيو الذي حل ثانيا بنسبة 16,64%, بينما حل مواطنهما مارسيلو لاعب ريال مدريد في المركز الثالث بنسبة 14,43%, فيما حل لاعب برشلونة باولينيو رابعا في الترتيب العام برصيد 13,64%.

وفي المقابل تجدر الإشارة أن تصويت القراء عبر موقع "سامبا فوت" كان قد أفرز عن تتويج باويلينو بالمرتبة الأولى بنسبة 31,82% بفضل الأداء الرائع الذي يقدمه مع برشلونة هذا الموسم.