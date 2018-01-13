مورينيو يجدد رغبته في التعاقد مع غولام

كشفت صحيفة "و صن" الإنجليزية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو جدد رغبته في التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري فوزي غولام في الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت نفس الصحيفة أن "السبيشل وان" مصر على التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني الذي يراه الأنسب لشغل هذا المنصب رغم إمتلاكه لكل من لوك شاو وماركوس روخو وحتى بليند وأشلي يونغ يمكنهم شغل هذا المنصب, لكن مورينيو يرغب في ضم لاعب كبير لهذا المنصب يمكنه تنشيط الجهة اليسرى هجوميا ودفاعيا, ولن يجد أفضل من غولام لهذا المنصب حسب الصحيفة, لذلك فقد أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد غولا والمقدر ب 54 مليون أورو بما أن لاعب الخضر جدد عقده مع نابولي, وفي الجهة المقابلة فقد توصل نادي الجنوب لاتفاق مع نادي بنفيكا لضم لاعب برشلونة السابق غريمالدو لشغل هذا المنصب وخلافة غولام في حال تأكد رحيله إلى نادي مانشستر يونايتد.