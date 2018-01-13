ديمبيلي جاهز للمشاركة أمام سيلتا فيغو ولكن ..!

أعلن أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة رسميا عن عودة المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي إلى أجواء المنافسة بمناسبة المباراة المقبلة لفريقه برشلونة أمام سيلتا فيغو لحساب كأس الملك.

وهو الذي غاب عن الميادين لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تعرضه لإصابة خطيرة, ومن المرتقب أن يتواجد اللاعب في تشكيلة البلاوغرانا التي ستسافر إلى فيغو ثلما أعلنه المدرب, لكنه لن يكون أساسيا في التشكيلة التي ستخوض اللقاء يوم الخميس المقبل, وذلك كإجراء إحترازي من المدرب حتى لا تعاوده الإصابة, حيث سيعمل على إدماجه في التشكيلة تدريجيا من خلال إشراكه ل 20 دقيقة فقط, ثم لشوط كامل في المباراة التي تليها حتى يندمج تدريجيا ويعود إلى أجواء المنافسة بشكل أقوى.