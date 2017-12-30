صلاح القناص يطيح بالثعالب

تمكن اليوم الأحد نادي ليفربول من حسم القمة التي جمعته بضيفه نادي ليستر سيتي، لحساب الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل "الفوكسس" مباشرة في الموضوع، حيث افتتح الهداف جيمي فاردي باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة من المواجهة، ومع بداية الشوط الثاني عادل "الريز" النتيجة عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ 52، ثم عاد القناص المصري مرة أخرى وتمكن من تسجيل هدف الفوز، وكان ذلك في الدقيقة الـ 76.

ليعزز بذلك أشبال المدرب الألماني يورغن كلوب موقعهم في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، في حين يواصل ليستر ستي سقوط، حيث لم يتذوق طعم الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، ويتواجد حاليا في الصف الثامن بـ 27 نقطة.

وبالثنائية التي وقعها اليوم المصري محمد صلاح، وصل إلى الهدف الـ17 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بفارق هدف وحيد عن المتصدر هاري كين.