نهاية بيضاء لداربي غلاسغو

إفترق قطبا الكرة الإسكدلنية الغريمين نادي سالتيك، وغلاسغو رينجيرس على وقع التعادل السلبي، لرسم الجولة الـ 22 من الدوري.

وذلك تحت أنظار59 ألف متفرج على ملعب السالتيك بارك، حيث عجز الغريمين من الوصول إلى الشباك، وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، كما اتسمت القمة بالإندفاع البدني حيث وزع حكم المباراة أربع بطاقات صفراء تقاسمها لاعبان من كل فريق، لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

وبهذا التعادل يبقى نادي سالتيك في الصدارة برصيد 51 نقطة على بعد تسع خطواة من الملاحق أبردين، في حين يتواجد رينجيرس في المركز الثالث بـ 40 نقطة.