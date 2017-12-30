ميلان يواصل صحوته

أنهى نادي ميلان سنة 2017 بعودته اليوم السبت بتعادل ثمين من مدينة فلورنسا، حينما واجه نادي فيورنتينا، ضمن منافسات "الكاتشيو" الإيطالي لحساب الجولة

19. وكانت البداية من "الفيولا"، حيث تمكنوا من افتتاح مجال التهديف في الدقيقة الـ 71 من زمن المباراة، عن طريق المتألق جيوفاني سيميوني، ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، فجاءت الدقيقة الـ 74 حاملة معها أخبارا سارة "للروسونيري" والتي كان ورائها صانع الألعاب التركي هاكان تشالانوغلو.

ليؤكد النادي "اللومباردي" على إستفاقته، خاصة وأنه منتشي بتأهله إلى الدور النصف النهائي من كأس إيطاليا على حساب غريمه الإنتر، حيث قفز إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، في حين يحتل نادي فيورنتينا الصف الثامن برصيد 27 نقطة.