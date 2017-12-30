آرسنال يبحث عن بديل سانشيز

دخل نادي آرسنال في مفاوضات مع نادي كريستال بالاس، حول إمكانية التعاقد مع المهاجم ويلفرد زاها خلال فترة التحويلات الشتوية.

وذلك لتعويض المهاجم الشيلي ألكسيس سانشيز الذي رفض مؤخرا تمديد عقده مع "المدفعجية"، ماجعل إمكانية مغادرته ملعب الإمارات واردة خاصة وأن عقده ينتهي في جوان 2018.

وحسب موقع "سكاي سبورت" البريطاني، فإن آخر الأخبار في النادي اللندني تفيد بأن زاها هو الأقرب ليكون في كتيبة "المدفعجية" هذا الشتاء.

ويعتبر اللاعب الإيفواري من خريج نادي كريستال بالاس حيث تدرج في كل الفئات العمرية للفريق، وكانت بدايته الرسمية مع النادي في موسم 2010ــ2011، كما إختار اللعب للمنتخب الإيفواري في نوفمبر 2012، بعدما لعب في كل الفئات الشبانية للمنتخب الإنجليزي.