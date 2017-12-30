بوفون يثني على رونالدو وهاري كين ويتجاهل ميسي

تجاهل حارس المنتخب الإيطالي ونادي جوفنتوس، المخضرم، جيانلويجي بوفون، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، عند إختياره لقائمة أفضل الهدافين بالفطرة الذين واجههم طيلة مشواره.

ولم يذكر بوفون، بين هؤلاء، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي هز شباكه بهدفين قبل أشهر في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون لصحيفة "ميرور" البريطانية، عن مهاجم توتنهام هاري كين، أفضل هدّاف في سنة 2017: "إنّه حاليًا واحد من أفضل الهدافين في أوروبا، هذا لا شك فيه.. أنت تستطيع دائمًا التدرب لكي تتحسن كلاعب، ولكن هناك أمور لا يمكن تعلمها، مثل الحس التهديفي الفطريّ، فهو أمر تحمله بداخلك منذ ولادتك".

متابعًا: "لقد رأيت خلال مسيرتي رونالدو (الظاهرة)، وكريستيانو، وإينزاغي، وباتيستوتا، هؤلاء لديهم هذا النوع من الحس الفطريّ الّذي يجعل الحرّاس يعانون، وبالتأكيد هاري كين لديه هذا الحس أيضًا".

وأنهى بوفون تصريحاته بالحديث عن مواجهته لهاري كين، في دوري أبطال أوروبا بقوله: "مواجهة أفضل اللاعبين في العالم من أكبر التحديات، إن كنت تلعب في أعلى مستويات كرة القدم، أنا دائمًا أستمتع بهذا النوع من التحديات".