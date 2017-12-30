بوفون واليوفي قصة عشق لا تنتهي

رغم إقتراب نهاية مشواره مع اليوفي إلا أن بوفون، سيبقى وفياً إلى الأبد "للسيدة العجوز"، وأكد على أن الأبيض والأسود لونين يسريان في دمه.

حيث كشف لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأنه سيبقى في خدمة "البلانكونيري"، ومستعد للتضحية من أجله حتى ولو كان في سن الثمانين، قائلاً: "أشعر بأنني كالجندي حينما يتعلق الأمر بجوفنتوس والمنتخب الإيطالي، من المحتمل جدا أني سأعتزل قريباً، ولكني سأبقي دائما في خدمة اليوفي والمنتخب، حتي ولو وصلت إلى سن الثمانين".

وأضاف: "السرفي اليوفي هو القيم المتناقلة عبر الأجيال، فهي مثل العائلة، عندما أتيت إلى هنا في البداية كانت الأمور رائعة، وأردت العيش في عالم آخر، هنا يوجد الإحترافية والمهنية التي تجعل الجميع يتطور ويتحسن".