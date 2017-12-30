صلاح ..محرز .. صراع عربي بنكهة إنجليزية

تتجه أنظار الجماهير العربية عشية اليوم نحو ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول الذي سيكون مسرحا لمواجهة القمة عن الجولة 21 من البريميرليغ، والتي سيكون بطلاها النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح من مواجهة ليستر سيتي وليفربول بداية من الساعة الرابعة مساء.

حيث سيسعى كل منهما لقيادة فريقه نحو تحقيق الإنتصار في هذه المباراة وتحسين ترتيبهم في جدول الترتيب، كما سيسعى كل منهما لإظهار أفضليته في الوطن العربي في ظل الجدل الكبير بين الجزائريين وأشقائهم المصريين حول من هو اللاعب العربي الأفضل في إنجلترا من خلال النقاشات الكثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة في ظل التطور الكبير لمحمد صلاح مع ليفربول والأداء الراقي الذي قدمه محرز في مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.