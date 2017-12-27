تشافي:" تفاجئت عند ما أخبرني نيمار برحيله"

لا تزال ردود الأفعال تتهاطل على الساحة الكروية العالمية بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها إنتقال البرازيلي نيمارإلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

في حوار مع قناة "موفيستار" الإسبانية كشف تشافي هيرنانديز نجم نادي السد القطري وبرشلونة سابقا عن الصدمة التي تلقاها بعدما أخبره نيمار برحيله إلى النادي الباريسي، حيث قال:" لقد تفاجئت عندما أخبرني نيمار بأنه سيرحل إلى "البياسجي"، لقد كان قراره، ويجب علينا احترامه، ولكنها خسارة كبيرة لكرة القدم لأمريكا الاتينية".

كما تطرق إلى صافرات الإستهجان التي تطال مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكي مع المنتخب الإسباني، وأكد أن اللاعب يريد دائما الأفضل للمنتخب، وقال:" في بعض الأحيان يكون هناك سوء فهم، بسبب العبارات والنكت التي يقولها عند التتويج بلقب ما".