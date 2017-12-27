27 ديسمبر 2017 1 0 خالد
اليوفي يحدد سعرًا خرافيًا لنجمه اليوفي يحدد سعرًا خرافيًا لنجمه
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اليوفي يحدد سعرًا خرافيًا لنجمه

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وضعت إدارة نادي جوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي للمواسم الخمسة الأخيرة، سعرًا خياليًا لنجم هجومه الأرجنتيني باولو ديبالا، الّذي إرتبط إسمه كثيرًا خلال الفترة الأخيرة بالإنتقال إلى صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفتي "مترو" و"إندبندنت" البريطانيتين، فإنّ اليوفي لا يرغب في التفريط بخدمات ديبالا خلال الشهر المقبل، لكن سيرحب ببيعه عقب نهاية الموسم الجاري، وانتهاء منافسات كأس العالم مقابل حوالي 140 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أنّ البالغ من العمر 24 عامًا، يُقال أيضًا أنّه محل إهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

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