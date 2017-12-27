كابيلو يصف حالة بونوتشي بالسيئة

كشف المدرب المخضرم الإيطالي فابيو كابيلو بأن مدافع نادي ميلان بونوتشي يمر بحالة سيئة منذ بداية الموسم.

حيث أكد بأن بونوتشي لا يستطيع القيام بدوره كما كان في السابق، نظرا لعدم وجود الإنسجام في الخطوط الخلفية، قائلاً:" عندما تكون الكرة في رجله، هو الأفضل في إيطاليا، ولكنه غير قادر على الدفاع، لدية مشاكل كبيرة في الإنسجام، بالنسبة إليه جوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي يناسبه".

فالمدافع بونوتشي يواجه انتقادات شديدة نظراً للتراجع الرهيب في مستواه، منذ بداية الموسم، حيث كان من بين أهم الصفقات التي عرفتها إيطاليا خلال الصيف الماضي، ولكنه أصبح من أسوء الصفقات مع نهاية 2017.