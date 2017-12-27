كانتي أفضل لاعب في فرنسا

توج اللاعب الفرنسي ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي نغولو كانتي بجائزة مجلة "فرونس فوتبول" كأفضل لاعب في فرنسا لسنة 2017.

وهي الجائزة رقم 60 في تاريخيها والتي تحصل عليها وسط ميدان المنتخب الفرنسي، بعدما تحصل على أغلبية الأصوات من اللجنة المكونة من قدامى اللاعبين إضافة إلى رؤساء تحرير المجلة الفرنسية.

وهذا بعد المستوى الكبير الذي قدمه في نادي تشيلسي هذا الموسم ومساهمته الكبيرة في تتويجه بلقب البريميرليغ، إضافة إلى قيادته لنادي ليستر ستي وإحداث المفاجئة في 2015 والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ "الثعالب"، والدور الكبير الذي يقوم به مع منتخب "الديكة".