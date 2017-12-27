27 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
الشاب سونسان مفاجئة داربي ميلان الشاب سونسان مفاجئة داربي ميلان
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الشاب سونسان مفاجئة داربي ميلان

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وجه مدرب ميلان الإيطالي جينارو غاتوزو الدعوة للحارس الشاب سونسان تحسبا للقمة المنتظرة سهرة اليوم أمام نادي إنتر ميلان لرسم الدور الربع النهائي من كأس إيطاليا.

وبهذا يتجه الحارس النجم الصاعد في صفوف النادي "الومباردي" جيانلويجي دوناروما إلى تضييع داربي الغضب، وهذا بسبب معاناته من آلام على مستوى الفخذ، ماتطلب إراحة اللاعب وعدم المغامرة به في قمة اليوم.

وإذا كانت الإصابة خفيفة فإن دوناروما سيكون حاظرا في الصدام المقبل أمام فيورنتينا، لرسم الجولة الـ 19 من "الكالتشيو".

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