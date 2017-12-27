27 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
سيميوني يفاجئ الجميع بتسريح هذا اللاعب .. !! سيميوني يفاجئ الجميع بتسريح هذا اللاعب .. !!
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سيميوني يفاجئ الجميع بتسريح هذا اللاعب .. !!

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فاجئ المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني كل المتتبعين بإعلانه قائمة اللاعبين المسرحين في الميركاتو الشتوي المقبل, والتي ضمت أسماء غير متوقعة.

ويتصدر هذه القائمة الأرجنتيني نيكولاس غايتان ولوتشيانو فييتو, لكن المفاجأة تمثلت في المهاجم البلجيكي يانيك كاراسكو الذي كان يعتبر لاعبا أساسيا في تشكيلة "الشولو", وذلك بسبب عودة الدولي الاسباني دييغو كوستا المنتظر شهر جانفي الداخل, وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن أرقام كاراسكو السيئة هي السبب الرئيسي في إبعاده حيا اكتفى بخوض 966 دقيقة من أصل 18 مبارة هذا الموسم سجل من خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة لزملائه.

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