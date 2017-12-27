ليفربول يعثر على خليفة كوتينيو في مدريد

كشفت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية اليوم أن إدارة ليفربول الإنجليزي استقرت أخيرا على خليفة نجمهم البرازيلي كوتينيو الذي بات قريبا من الرحيل إلى برشلونة, والذي سيكون حسبهم من نادي ريال مدريد الاسباني.

ويتعلق الأمر بالنجم الواعد سيبايوس خريج مدرسة "لاكاستيا", وذلك بطلب من المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يراه الخليفة المثالي لنجمه البرازيلي بالنظر للإمكانيات الكبيرة التي أبان عنها في مدريد وقبلها ريال بيتيس, ومن المتوقع أن يقبل سيبايوس بعرض النادي الإنجليزي نظرا لصعوبة الحصول على دقائق لعب كثيرة في ريال مدريد الذي يملك زخما كبيرا من النجوم في وسط الميدان.



