27 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
"المانيونايتد" يدخل السباق لضم هذا اللاعب "المانيونايتد" يدخل السباق لضم هذا اللاعب
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"المانيونايتد" يدخل السباق لضم هذا اللاعب

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يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى المسارعة لخطف أحسن الصفقات خلال الصيف القادم.

وحسب صحيفة "ديلي ستار"  البريطانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يريد ضم نجم جوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لذات المصدر فإن إدارة "الشياطين الحمر" رصدت 60 مليون أورو لإقناع "السيدة العجوز" على قبول عرض "السبيشل وان"، كما أن الضروف مواتية خاصة وأن العرض يتماشى مع الوضعية الصعبة التي يعاني منها اللاعب مع "البلانكونيري" في الأسابيع الأخيرة.

للإشارة فإن الأرجنتيني باولو ديبالا إنتقل إلى جوفنتوس في 2015، قادما من نادي باليرمو بـ 30 مليون أورو.

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