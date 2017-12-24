24 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
زيدان محل إنتقادات الصحافة الإسبانية زيدان محل إنتقادات الصحافة الإسبانية
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زيدان محل إنتقادات الصحافة الإسبانية

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يبدو أن الخسارة القاسية التي مني بها ريال مدريد في الكلاسيكو، أسالت الكثير من حبر إنتقادات الصحافة الإسبانية.

وحسب بعض الصحف المقربة من النادي الملكي، فإن الخيارات التكتيكية خلال المباراة الأخيرة التي قام بها المدرب زيدان هي التي تسببت في الهزيمة، ونال إشراك الدولي الفرنسي كريم بن زيمة كأساسي حصة الأسد من الإنتقادات.

ووفقا لذات المصادر فإن كريم عجز مرة أخرى عن التهديف، وليس هذا فحسب فإن المهاجم الفرنسي سجل فقط هدفين منذ بداية الليغا، و 14 هدفا خلال 2017، وأضافت بأن بن زيمة لايستحق الرقم 9 في ريال مدريد.

و زيادة على ذلك تطرقت إلى إقحام الكرواتي كوفاسيتش الذي لم يقدم الإضافة اللازمة في الفريق، إضافة إلى عدم إشراك "شوشو" "الميرنغي" إيسكو.

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