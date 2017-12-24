24 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
عملاقان يصارعان من أجل سانشيز عملاقان يصارعان من أجل سانشيز
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عملاقان يصارعان من أجل سانشيز

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مع اقتراب نهاية عقد اللاعب الشيلي ألكسيس سانشيز مع نادي أرسنال الإنجليزي، بدأت كبار الأندية الأوربية تخطط  لخطفه.

وسينتهي عقد اللاعب الشيلي خلال الصيف القادم، وهذا مايسمح للفرق بالدخول في المفاوضات من أجل الظفر بخدماته.

وحسب صحيفة ذا الصن البريطانية فإن ألكسيس لم يعد مهتما بتجديد عقده مع "الغانرز"، وهذا مادفع إدارة النادي الإنجليزي إلى بيعه قبل نهاية عقده، وهذا ما وضع اللاعب تحت مجهر كل من العملاق الإنجليزي مانشستر ستي، وكذلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشير تقارير صحفية بريطانية أن للاعب أصبح قريبا من الستي، حيث وضعه المدرب بيب غوارديولا ضمن أولوياته خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

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