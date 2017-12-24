فان غال ينصح نجم اليونايتد بالرحيل إلى البارصا

نصح المدرب الهولندي المخضرم لويس فان غال مواطنه دالي بليند مدافع نادي ملنشستر يونايتد بالرحيل إلى نادي برشلونة الإسباني.

وصرّح فان غال لصحيفة "ميرور" البريطانية، قائلًا: "من الأفضل دالي بليند الذهاب إلى برشلونة، هو لا يتواجد حتى على مقاعد بدلاء اليونايتد في بعض الأحيان، وفي البارصا لن يجلس أبدًا في المدرجات".

مضيفًا: "أعتقد أنّ دالي سيكون مناسبًا في برشلونة على أي حال، مستواه وأسلوبه في اللعب أكثر ملاءمة لإسبانيا من إنجلترا، يمكن أن يلعب كقلب دفاع يبني اللعب، أو وسط دفاعي، أوجناح خلفي يُهاجم على الجهة اليسرى، يمكنه أن يفعل أي شيء".

ويُعاني الدولي الهولندي من قلة المشاركات مع اليونايتد في الوقت الراهن، وهو ما دفع تقارير للحديث عن إمكانية رحيله عن ملعب "أولد ترافورد" بداية العام المقبل.

ويُقال إنّ البالغ من العمر 27 عامًا محل إهتمام برشلونة الّذي يبحث عن بديل ليحل محل المخضرم، خافيير ماسكيرانو، المتوقع رحيله للصين.

وينتهي عقد بليند مع "الشياطين الحمر" نهاية الموسم الجاري، ويمكن للاعب التفاوض مع الأندية المهتمة به إبتداء من شهر جانفي المقبل.