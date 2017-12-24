نابولي يحتفل "بالكريسمس" في غياب غولام

إحتفل اليوم الأحد لاعبو نادي نابولي الإيطالي "بالكريسمس"، الذي يعتبر من أعياد الميلاد الذي يمجده المسيحيون في الـ 24 من شهر ديسمبر من كل سنة.

وعرفت الإحتفالات غياب اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام ومدافع نابولي، وهذا ما يدل على تمسكه بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتأكيدا منه على أن هذه الأمور لاتربطه بها أية صلة.

فيما سلك اللاعب الجزائري الآخر الشاب آدم وناس طريقاً غير الذي سلكه غلام، حيث شارك مع زملائه في نادي الجنوب الإيطالي بالإحتفالات.

للإشارة فإن غلام مازال يخضع للعلاج بعد العملية الجراحية التي أجراها في الركبة، ومن المنتظر أن يعود إلى الميادين بعد نهاية العطلة الشتوية.