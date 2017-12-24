24 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
مورينيو يثور على لاعبيه ويصفهم بالصبيان مورينيو يثور على لاعبيه ويصفهم بالصبيان
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مورينيو يثور على لاعبيه ويصفهم بالصبيان

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ثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على لاعبيه، عقب التعادل المخيب الذي حققه سهرة أمس أمام نادي ليستر ستي.

وبالتالي فإن "السبيشل وان" تراجع عن تصريحه عقبة الخسارة المفاجئة الأسبوع الماضي أمام بريستول ستي ضمن منافسات الربع النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث أكد على أنه لن يلقي اللوم على اللاعبين، ولكن التعادل الأخير جعل المدرب يخرج عن صمته، ويصب جام غضبه على بعض اللاعبين الذين في نظره لم يكونوا في المستوى.

حيث قام بتوبيخ بعض اللاعبين قائلاً:" بعض اللاعبين يتخذون قرارات صبيانية فهم يحتاجون لسنوات حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الأفضل، ولكن هناك لاعبين آخرين يتخذون دائما نفس القرارات إلى غاية نهاية حياتهم المهنية".

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