إدارة مانشستر تصدم البرتغالي مورينيو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في خبر حصري أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قد اتخذت قرارها تجاه مستقبله في النادي.

حيث أكدت أن مسؤولي الشياطين الحمر أوقفوا مفاوضات التجديد التي كانوا قد باشروها في وقت سابق مع مورينيو, وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها "السبيشل وان" هذا الموسم مع الشياطين الحمر رغم الإمكانيات المالية الضخمة التي وفرتها له الإدارة, بالإضافة إلى إقتناعهم باستحالة قدرته على منافسة قوة مانشستر سيتي بقيادة جوزيب غوارديولا, وهو ما يقرب مورينيو أكثر نحو الإنتقال لى فرنسا للإشراف على باريس سان جرمان.