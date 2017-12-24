صورة .. شاهدوا غضب بيريز بسبب الكلاسيكو

لم يستطع رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيرز إخفاء حالة الغضب التي كانت تنتابه بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام الغريم برشلونة في قمة الكلاسيكو بثلاثية.

حيث تمكن أحد المصورين الكتالان من خطف صورة ل بيريز تبرز غضبه الشديدة تجاه النتيجة التي انتهت عليها المباراة, فقد كان يعض على شفتيه مثلما يظهر في الصورة بينما كان نظيره بارتوميو شديد الفرحة بذلك الفوز العظيم.

وللإشارة فإن هذا الفوز يعد السابع للنادي الكتالوني في آخر عشر سنوات على أرضية ميدان البيرنابيو, فمنذ الهزيمة القاسية التي تلقاها الميرينغي في موسم 2008/2009 ب 2-6 تمكن برشلونة من تحقيق سبع انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.