كوادرادو:"ديبالا رغم بقاءه في الإحتياط إلا أنه لايزال يحمل الرقم 10"

أدت الوضعية التي يعيشها الدولي الأرجنتيني ونجم نادي جوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، إلى تعاطف الجميع معه، بما في ذلك زملائه في النادي.

حيث صرح الكلومبي كوادرادو عقب نهاية المباراة أمام روما والتي حسمها "البلانكونيري" لصالحه، أن ديبالا قادر على العودة إلى مكانته الأساسية، كما كشف أنه بالرغم من جلوسه في الإحتياط إلا أنه مازال يحمل الرقم 10.

وقال أيضا:" نحن نعمل على تطوير إمكانياتنا، وذلك لإعادة اليوفي إلى ما كانت في السابق، وبالعمل الجدي سنسترجع غياب اللاعبين المهمين على غرار باولو ديبالا".

للتذكير فإن "السيدة العجوز" بفوزها على روما ضمن الأسبوع الـ 18 من "الكالشيو" الإيطالي، عززت موقعها في الوصافة على بعد نقطة واحدة من المتصدر نابولي.