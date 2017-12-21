وزيل يريد التجديد ولكن بشرط

كشفت صحيفة ذا الصن البريطانية أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل يتجه نحو تجديد عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وحسب ذات الصحيفة فإن اللاعب كان يريد تغيير الأجواء خاصة بعدما قرر زميله ألكسيس سانشاز الرحيل عن "الغانرز" خلال الصيف القادم.

كما أفادت تقارير صحفية أن النجم الألماني لايريد رأية سانشاز خارج القلعة الحمراء، غير أن مسعود فضل التجديد مقابل الزيادة في راتبه.

للإشارة فإن الألماني صاحب الـ 29 سنة، لم يشارك في آخر مواجهة له ضد واست هام، ولكنه سيعود في المواجهة المقبلة المرتقبة أمام ليفربول لحساب الأسبوع الـ 19 من البروير ليغ.