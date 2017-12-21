21 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
وزيل يريد التجديد ولكن بشرط وزيل يريد التجديد ولكن بشرط
الرئيسية | الدولـــي | وزيل يريد التجديد ولكن بشرط

وزيل يريد التجديد ولكن بشرط

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

كشفت صحيفة ذا الصن البريطانية أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل يتجه نحو تجديد عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وحسب ذات الصحيفة فإن اللاعب كان يريد تغيير الأجواء خاصة بعدما قرر زميله ألكسيس سانشاز الرحيل عن "الغانرز" خلال الصيف القادم.

كما أفادت تقارير صحفية أن النجم الألماني لايريد رأية سانشاز خارج القلعة الحمراء، غير أن مسعود فضل التجديد مقابل الزيادة في راتبه.

للإشارة فإن الألماني صاحب الـ 29 سنة، لم يشارك في آخر مواجهة له ضد واست هام، ولكنه سيعود في المواجهة المقبلة المرتقبة أمام ليفربول لحساب الأسبوع الـ 19 من البروير ليغ. 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع