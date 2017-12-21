21 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
الريال يتسلح بعامل الخبرة في الكلاسيكو الريال يتسلح بعامل الخبرة في الكلاسيكو
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الريال يتسلح بعامل الخبرة في الكلاسيكو

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يبدو أن خبرة لاعبي  ريال مدريد في الكلاسيكو هي التي ستكون أحد مفاتيح الفوز في الكلاسيكو المرتقب هذا السبت.

حيث تحمل تشكيلة المدرب زيدان ثمانية لاعبين تمكنوا من هز شباك برشلونة خلال المواجهات السابقة، يتقدمهم البرتغالي كريسيانو رونالدو بـ 17 هدفاً، يتبعه كريم بن زيمة بـ 9 أهداف، إضافة إلى أن أشبال زيزو كلهم لعبوا الكلاسيكو من قبل.

في المقابل فإن كتيبة "البلاوغرانا" تتكون من عناصر جديدة ستكتشف لأول مرة أجواء القمة على غرار سيميدو، باولينيو، دينيس سواريز، دولوفو. 

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