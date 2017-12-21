21 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
برشلونة سيحل بمدريد مساء الغد برشلونة سيحل بمدريد مساء الغد
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برشلونة سيحل بمدريد مساء الغد

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سيشد نادي برشلونة رحاله إلى مدريد يوم غد الجمعة تحسباً للقمة المرتقبة أمام  ريال مدريد لحساب الأسبوع الـ 17 من الليغا الإسبانية.

وسيخوظ "البلاوغرانا" آخر حصة تدريبية بداية من الساعة الـ 11 صباحا قبل التوجه إلى مدريد بداية من الساعة السابعة مساءً في رحلة جوية خاصة، وقبلها سيعقد المدرب أرنيستو فالفاردي ندوة صحفية يوضح من خلالها إستعدادات "البلاوغرانا" لهذه القمة الكروية.

وستصل بعثة النادي الكتلاني إلى العاصمة مدريد في حدود الساعة الثامنة والربع مساءً، لتتوجه مباشرةً إلى  فندق يوروستار الذي سيقيم فيه الفريق.

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