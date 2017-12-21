البارصا تستعيد المصابين قبيل قمة الكلاسيكو

تلقى أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أخبارا سارة قبيل قمة الكلاسيكو المرتقبة يوم السبت المقبل على أرضية ميدان البيرنابيو بداية من الساعة الواحدة زوالا.

وذلك باندماج مدافعه الأيسر جوردي ألبا رفقة زملائه في التدريبات الجماعية صبيحة اليوم, وهو الذي اكتفى بالعمل منفردا خلال الأسبوع المنقضي بسبب شعوره ببعض الآلام, وهو ما أراح الجهاز الفني بقيادة فالفيردي الذي يدرك جيدا أهمية جوردي ألبا في التشكيلة الكتالونية, كما استعاد البلاوغرانا أيضا خدمات البرازيلي رافينيا ألكنتارا الذي عاد من الإصابة وتلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في المباراة, مما سيتيح خيارات أوفر للمدرب فالفيردي في وسط الميدان.