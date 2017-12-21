21 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
بالوتيلي يحلم بالعودة إلى المنتخب الإيطالي بالوتيلي يحلم بالعودة إلى المنتخب الإيطالي
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بالوتيلي يحلم بالعودة إلى المنتخب الإيطالي

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يبدو أن النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ولاعب نادي نيس الفرنسي أصبح يحن إلى أجواء المنتخب الإيطالي الذي أبعد منه منذ ثلاث سنوات .

وعبر "السوبر ماريو" عن حزنه الكبير لفشل "الأزوري" في بلوغ مونديال روسيا 2018 بعد إقصائهم المر أمام المنتخب السويدي، كما أبدى استغرابه من عدم استدعائه لتلك المباراة رغم الأداء الذي كان يقدمه مع فريقه نيس.

وحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإطالية فإن بالوتيلي بات قريباً من العودة إلى الكالتشيو الإيطالي من بوابة نادي الأنتر وقال:" تحدثت مع أوسيليو ــ مسؤول في نادي الأنترــ  ووعدته بأني سأعود إلى النادي، فهو من بين أحسن الفرق التي مررت بها ".

للإشارة فإن بالوتيلي يلعب مع نيس بعدما انتقل إليه في صيف 2016 قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.

 

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