تشافي.. فوز البرصا سينهي حظوظ الريال في الليغا

أبدى تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري وأسطورة "البلاوغرانا" ثقته في قدرة فريقه السابق برشلونة على تحقيق الفوز في البرنابيو يوم السبت المقبل.

وقال :" الريال سيكون تحت ضغط كبير في مباراة الكلاسيكو، وهم مجبرون على الخروج نحو الهجوم، مما سيجعل المباراة أكثر خشونة، وعلى برشلونة إستغلال الفراغات التي سيتركها ريال مدريد من أجل الفوز بالمواجهة، لإبعاد النادي الملكي من سباق الليغا".

وعن مواصلته المشوار كلاعب كرة قدم أضاف :" أنا أشعر بحالة بدينة جيدة، لدي الفرصة حت لا أتلقى الإصابات، أنا أستمتع بكرة القدم، لا أعلم إن كنت سؤواصل أو لا".

أما بخصوص تدريب برشلونة في المستقبل كشف بأنه غير مؤهل لذالك، كما انه لم يتحصل على الشهادة التي تسمح له لذلك.