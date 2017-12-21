نايمار .. "صلاح سيحدث الفارق للمنتخب المصري في مونديال روسيا"

أشاد النجم البرازيلي نايمار داسيلفا بالمستوى الذي يقدمه الهداف الصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول ومنتخب بلاده مصر, حيث رشحه لصنع الفارق في مونديال روسيا المقبل من خلال تصريحات أدلى بها لموقع "غلوبو سبورت" البرازيلي

وقال: "المنتخبات الكبيرة هي المرشحة للتتويج بكأس العالم في روسيا الصيف المقبل, فبالإضافة إلى البرازيل هنالك إسبانيا, ألمانيا, الأرجنتين وفرنسا, بالإضافة إلى منتخبات أخرى قد تصنع المفاجأة على غرار المنتخب البلجيكي الذي يملك مجموعة من اللاعبين الموهوبين", وأضاف: «هنالك أيضا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يمكنه دحداث الفارق في المونديال رفقة منتخب بلاده مصر ".