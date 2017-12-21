ريفالدو يسخر من تصريحات كريستيانو

أطلق النجم البرازيلي السابق ريفالدو تصريحات ساخرة في حق البرتغالي كريستيانو بسبب تصريحاته الأخيرة التي أكد من خلالها أنه أفضل لاعب في التاريخ.

وقال ريفالدو: "لو كنت أملك خمس كرات ذهبية لقلت أنني أفضل لاعب في التاريخ .. هذا غير منطقي!", وعن مباراة الكلاسيكو قال: "على برشلونة الحفاظ على هدوئهم لأنهم يملكون أفضلية مريحة عن ريال مدريد", وعن الأخبار التي ربطت مواطنه نايمار بالإنضمام إلى ريال مدريد قال: "لا يمكنني أن أتخيل نايمار وهو يرتدي قميص ريال مدريد الأبيض, باريس سان جرمان فريق جيد حاليا, ونايمار لاعب في صفوفهم ولا أعتقد أنه سينتقل إلى ريال مدريد".