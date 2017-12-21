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21 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
ريفالدو يسخر من تصريحات كريستيانو
أطلق النجم البرازيلي السابق ريفالدو تصريحات ساخرة في حق البرتغالي كريستيانو بسبب تصريحاته الأخيرة التي أكد من خلالها أنه أفضل لاعب في التاريخ.
وقال ريفالدو: "لو كنت أملك خمس كرات ذهبية لقلت أنني أفضل لاعب في التاريخ .. هذا غير منطقي!", وعن مباراة الكلاسيكو قال: "على برشلونة الحفاظ على هدوئهم لأنهم يملكون أفضلية مريحة عن ريال مدريد", وعن الأخبار التي ربطت مواطنه نايمار بالإنضمام إلى ريال مدريد قال: "لا يمكنني أن أتخيل نايمار وهو يرتدي قميص ريال مدريد الأبيض, باريس سان جرمان فريق جيد حاليا, ونايمار لاعب في صفوفهم ولا أعتقد أنه سينتقل إلى ريال مدريد".
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