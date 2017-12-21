البايرن يعلن رسميا تعاقده مع واغنر

أعلن اليوم نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي عبر موقع الإلكتروني تعاقده مع المهاجم الألماني ساندو واغنر.

وأمضى الدولي الأماني صاحب الـ 30 ربيعاً على عقد يمتد إلى غاية 2020، قادماً من نادي هوفنهايم الإلماني، حيث بلغت قيمة الصفقة 12 مليون أورو، بالإضافة إلى متغيرات يحصل عليها هوفنهايم بناءً على مستواه في الفريق "البفاري".

ويعتبر واغنر إبن مدينة ميونخ، حيث نشأ في الفيئات الشبانية لنادي بايرن ميونخ، قبل أن يحط الرحال في نادي هوفنهايم بعدما طاف على مجموعة من الأندية الألمانية في 2016، حيث تمكن من التسجيل في 50 مباراة، و سبعة أهداف مع "المانشافت" الألماني.

وأعرب اللاعب عن سعادته قائلاً:" أنا في غاية السعادة، رحلة طويلة بالنسبة لي إنتهت، عدت إلى فريقي، عندما تلقيت العرض لم يسعني الوقت لأفكر مرتين".