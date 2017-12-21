21 ديسمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
الفرونكو جزائري مشاش في طريقه نحو نابولي الفرونكو جزائري مشاش في طريقه نحو نابولي
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الفرونكو جزائري مشاش في طريقه نحو نابولي

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يبدو أن نادي نابولي الإيطالي أصبح معجبا بالمواهب الجزائرية التي تنشط في الدوري الفرنسي, فبعد كل من غلام وآدم وناس ها هو الفرونكو جزائري زين الدين مشاش في طريقه نحو نادي الجنوب الإيطالي.

حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مشاش الذي يوجد من دون فريق حاليا بعد فسخ عقده مع تولوز بات قريبا من الإنضمام إلى نادي نابولي الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل, حيث التقى وكلاء أعمال اللاعب مع مسؤولي نابولي نهاية الأسبوع الماضي وهم الذين يتابعون خطوات اللاعب منذ موسمين, كما يملك مشاش عرضا آخر من اني أولمبياكوس اليوناني, لكن نابولي هو الأقرب لضمه.

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