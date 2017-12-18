18 ديسمبر 2017 1 0 عبد الغني عليوة
مادزوكيدش يصاب ويثير الشكوك مادزوكيدش يصاب ويثير الشكوك
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مادزوكيدش يصاب ويثير الشكوك

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تعرض مهاجم نادي جوفنتوس ماريو مادزوكيدش لإصابة خلال المباراة التي لعبها سهرة أمس أمام بولونيا لحساب الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وحسب موقع بيريميوم سبورت الإيطالي فإن الدولي الكرواتي لم يتدرب صبيحة اليوم مع "اليوفي" بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الساق خلال مواجهة بولونيا.

وبذالك فإن اللاعب يتجه إلى تضييع الصدام القوي المرتقب هذا السبت أمام نادي روما لرسم الجولة الـ 18 من الكاتشيو، كما تأكد غيابه في لقاء الدور الثمن النهائي من كأس إيطاليا أمام جنوى هذا الأربعاء.

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